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PansionLife — сервис для поиска хорошего пансионата для пожилых.
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PansionLife — сервис для поиска хорошего пансионата для пожилых.

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Проверенные пансионаты

Пансионат для пожилых Жуковский г. Жуковский, ул. Кооперативная, дом 65 от 1 300₽ сутки 4.5
Мирника пансионат в Чехове Чехов, ул. Заводская, д. 12 от 1 200₽ сутки 4.0
Пансионат Щелково на Краснознаменской Московская обл., г. Щелково, ул. Краснознаменская 15/3 от 1 200₽ сутки 4.8
Пансионат «Картино» Московская область, Ленинский район, д. Картино ул. Зелёная д. 5 от 1 000₽ сутки 4.0
Пансионат Раменское Московская обл., г. Раменское, Гражданская улица, 47 от 1 000₽ сутки 4.8
Смотреть все пансионаты В нашей базе более 150 пансионатов
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Пансионаты для пожилых на PansionLife.ru

Порой нам становиться непросто помогать нашим самым близким. Бывают случаи когда в уходе или лечении требуется постоянное участие специалистов. Мы понимаем насколько тяжело выбрать подходящий пансионат для пожилого родственника, собрать информацию и взвесить все за и против.

Мы создали проект PansionLife.ru для того что бы помочь Вам и Вашим близким, а именно:

  • познакомить Вас с полной информацией о пансионатах: фото, видео, местоположение, цены и прочее;
  • ознакомить Вас с реальными отзывами о пансионатах, чтобы вы не тратили время на ознакомление с низкокачественными домами;
  • сориентировать в выборе подходящего пансионата исходя из Ваших запросов: для долгосрочного или временного размещения, местоположение, опыт работы с определенными заболеваниями, программами реабилитаций и прочее;

Сейчас на нашем проекте представлено 150 пансионатов для пожилых в Москве и Подмосковье. Мы постоянно пополняем нашу базу и собираем отзывы от постояльцев.

Мы надеемся, что PansionLife.ru станет для Вас отличными помощником в поиске хорошего пансионата!

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